Els fets delictius a Sant Vicenç de Castellet han baixat els primers sis mesos de l’any l’1,6% respecte a l’any passat, mentre que els robatoris amb força han disminuït el 12,5%. Aquestes dades s'han fet públiques aquest dijous en el marc d’una reunió de treball a l’Ajuntament entre el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, i l’alcaldessa, Adriana Delgado. El municipi ha intensificat els darrers anys les accions per evitar l’activitat delictiva i les ocupacions il·legals d’habitatges.

En aquest sentit, també s'ha fet públic que els indicadors de seguretat se situen en una ràtio de 19,2 fets per a cada 1.000 habitants, una xifra inferior al conjunt de Catalunya, que és de 34,9 fets. Delgado ha volgut en valor «unes xifres que continuen retrocedint i que també confirmen una tendència positiva pel que fa a les ocupacions, que han disminuït un 50%». La dada del nombre de robatoris amb violència i/o intimidació també cau i, en aquest cas, ha disminuït prop d’un 43%.

Col·laboració institucional

Per la seva banda, el conseller d’Interior ha reiterat la voluntat de col·laboració institucional entre el Departament i l’Ajuntament i ha assegurat que els Mossos d’Esquadra continuaran tenint una presència destacada al municipi. Elena ha explicat que la Generalitat està pendent dels canvis legislatius que s’hauran de ratificar al Congrés i al Senat per poder castigar la multireincidència amb major contundència, una mesura que s’espera que ajudi a reduir les incidències a la via pública, ara per ara una de les principals prioritats de l’equip de govern local.

Fa un any, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va demanar la complicitat del departament d’Interior per millorar la convivència, reforçar la seguretat i potenciar el civisme el municipi. El consistori va traslladar a la Generalitat la situació que vivia el municipi amb incidents que es van veure agreujats per la situació de pandèmia i crisi econòmica i social, que van fer necessària una major presència del cos dels Mossos d’Esquadra, per reforçar la feina habitual de la Policia Local.

Una plataforma veïnal va fer pública fa un parell de mesos una recollida signatures on demanava un canvi en la gestió de la Policia Local i que el consistori posi fi a la delinqüència i als problemes de convivència. En aquest sentit, el consistori treballa per fer front a l'activitat delictiva i les ocupacions il·legals d'habitatges i entre les mesures previstes té previst instal·lar set càmeres de videovigilància que controlarà la Policia Local. Tres aniran a accessos de polígons industrials i la resta a accessos del municipi, al barri de La Balconada i a l'aparcament de la plaça 1 d'Octubre.

Prèviament a la reunió d'aquest dijous, la sala de plens del consistori ha sigut l'escenari de la trobada del conseller amb regidors i regidores de tots els grups municipals. La reunió per parlar de temes de seguretat ciutadana estava prevista per a dilluns, però l’incendi al Pont de Vilomara i Rocafort va obligar a ajornar la trobada.