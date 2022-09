Els Bombers han rescatat en estat greu un home de 63 anys ofegat dins d'un cotxe que ha quedat encallat per l'acumulació d'aigua de pluja en un pas soterrani de l'N-II a Mataró aquest divendres poc abans de les vuit del vespre. L'afectat ha estat remuntat i traslladat pels serveis sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital del municipi. Després del rescat els Bombers han seguit revisant la zona per assegurar que no hi havia ningú més. La pluja ha assolat amb força aquesta nit el Maresme i en especial Mataró, on s'han acumulat 90 litres per metre quadrat en una hora a la zona del port i s'ha enfonsat un vaixell.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut des de les set de la tarda unes 90 trucades per aquest episodi de pluja. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat i demana limitar la mobilitat a Mataró i a altres zones properes afectades per les fortes pluges, atès que es mantenen moltes incidències per acumulacions d'aigua.