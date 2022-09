Un incendi ha cremat aquesta matinada de divendres bona part d’un habitatge d’un bloc de pisos situat a la plaça dels Països Catalans d'Olesa de Montserrat. Els Bombers han rebut l’avís a quarts de 5 de la matinada i quan hi han arribat el foc estava totalment desenvolupat i es propagava per la façana, segons han informat fonts d’aquest cos, que hi han afegit que la porta del pis afectat estava oberta, i el fum i la temperatura han afectat l'escala de l'edifici, format per planta baixa més cinc. A les 5 i 1 minut ja s'ha donat l'incendi per apagat.

Segons Bombers, l’incendi ha cremat menjador, rebedor, distribuïdor i cuina parcialment. La resta del pis, de la primera planta, ha quedat afectat per calor i temperatura. Un cop extingit, han ventilat i revisat l'escala així com també els pisos per comprovar els confinaments. No hi ha hagut cap persona ferida. Hi han treballat sis dotacions de Bombers.