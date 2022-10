Alguna cosa té la torre Glòries de Barcelona que fascina els escaladors: dos homes s’han enfilat sense permís fins al punt més alt aquest dissabte al migdia. A més, ho han fet sense cordes davant l’atenta mirada dels transeünts.

Les autoritats també n’estan al cas: dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues més de la Guàrdia Urbana i una dotació dels Bombers els han esperat al carrer per multar-los. Als escaladors no sembla que els hi importi: segons informen els testimonis, estan gravant la gesta amb una càmera i saluden des de les alçades el públic que han congregat.