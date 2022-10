L'exparella de la noia jutjada per induir al parricidi de Vilanova i la Geltrú el 2019 ha assegurat aquest dilluns que l'acusada el va "anul·lar" i "inhibir" com a persona, el va "intimidar" i el va "manipular", a més de fer-lo allunyar del seu grup d'amics. "Era mentidera i manipuladora, ara ho sé", ha reblat, i ha dit que inicialment al jutjat no va explicar gaires coses perquè encara tenia por que ella li fes alguna cosa. "Jo anava a remolc i l'Ismael també, que la protegia perquè la veia vulnerable", ha afegit. Aquest canvi de versió ha provocat que la defensa de l'Alba es plantegi denunciar-lo per fals testimoni.

En una declaració com a testimoni de més de dues hores, Arnau S.G. ha explicat que des d'abans dels fets té una depressió, i que aquesta es va agreujar durant la seva relació de deu mesos amb l'acusada, Alba A.V., entre agost del 2018 i maig del 2019. Aquesta afecció li ha servit per al·legar que no recorda gaires coses d'aquella època, però durant l'interrogatori ha anat donant alguns detalls. Així, no recorda que la seva parella li digués a l'altre acusat i millor amic seu, Ismael M.S., que matés el seu propi pare, com va acabar passant, però sí que li va sentir dir que li havia de donar "algun ensurt" o fins i tot deixar-lo "ferit greu" per tal que l'home no maltractés la seva esposa i mare de l'acusat, que se n'allunyés.

El noi ha explicat que el seu amic mai li va dir que tingués problemes a casa. Les coses van començar a canviar quan ell va començar a sortir amb l'Alba, l'agost del 2018. L'Alba i l'Ismael es van fer amics íntims, i la noia estava gairebé més amb l'Ismael que amb ell mateix, tot i que al testimoni no li molestava, ja que ell es va començar a recloure a casa per jugar a vídeojocs. Segons ell, això era perquè la noia el va acabar "anul·lant" com a persona, li feia sentir que valia poca cosa i sovint contestava per ell quan li feien preguntes.

No recorda el grup parapolicial

A l'inici de l'interrogatori ha dit que no recordava que la noia els expliqués que formava part d'un grup parapolicial dels Mossos, tot al·legant que la depressió, la teràpia, els medicaments i el temps transcorregut li han fet oblidar molts detalls. No obstant, més endavant sí que ha mig admès que la noia els va parlar del tema i que l'Ismael potser en va acabar formant part, tot i que ell no. Sí que ha explicat que l'Ismael apuntava matrícules de cotxes en un xat de missatgeria conjunt, però ha dit que no sabia perquè ho feia, ni ho va preguntar mai. També li sembla recordar que el pare de l'Ismael tenia relació amb narcotraficants i l'Alba li va dir que l'home pegava a la seva esposa. També la Júlia, segons li va dir l'Alba, tenia problemes amb el narcotràfic, tot i que no tenia relació amb cap màfia.

En aquest sentit, ha dit que l'Alba li va manar donar un "ensurt" a la germana del seu amic, i que a última hora tots dos li van dir que fingirien el segrest de la noia, cosa que a ell no li va semblar bé, tot i que hi va acabar participant.

També ha negat que ell proposés a la seva xicota crear una parella virtual per al seu amic, la Júlia, cosa que va afirmar l'Alba. Tampoc ha reconegut que ell sabés que aquella noia no existia en realitat i es va arribar creure a l'Alba quan aquesta li va dir que la Júlia estava embarassada de l'Ismael després que la parella passés una nit de festa i borratxera.

El noi també ha desmentit la seva exparella, que el va acusar d'agredir-la físicament. Ha negat rotundament que mai la pegués. La noia, a més, li va dir que s'havia quedat embarassada d'ell el Nadal del 2018, però més tard va descobrir que era mentida perquè no li va mostrar cap prova i la panxa no li va créixer els següents mesos. Aquesta i altres mentides li van fer dubtar de moltes coses, de si eren reals o se les imaginava ell. "Em feia dubtar de tot", ha assegurat, i "crec que a l'Ismael també perquè estava més hores amb ella".

Quan ell va deduir que la Júlia era una xicota falsa li va dir a l'Ismael, però aquest va trencar el contacte amb ell i el va bloquejar a les xarxes socials. La mare de l'acusat ha negat que el seu marit la pegués a ella o als seus fills, com l'Alba assegura que li va explicar l'Ismael. La relació amb l'Ismael era normal fins que va conèixer la Júlia el setembre del 2018. Des d'aleshores, el noi va començar a dormir sovint fora de casa sense dir-los on i sobretot a demanar-los diners per la seva xicota i per fer cursos d'informàtica que mai va fer. "Es va allunyar", ha dit. Els va explicar que formava part d'un grup parapolicial dels Mossos però no els va concretar detalls perquè eren "secrets". Sí que els va dir que li havien ficat l'Alba, l'Arnau i la Júlia.

Per tot això, van començar a sospitar que formava part d'una secta i es van plantejar contractar un detectiu privat per confirmar les seves sospites, però no hi van ser a temps. El dia del crim el noi li va dir que volia parlar amb ella i el seu pare i després li va dir que estaria "desconnectat".

Segons ella, el noi "vivia" tot el que li explicava, però no era un "mentider". De fet, ha dit que quan el va visitar al psiquiàtric després dels fets, "no era ell", però ara ja torna a ser com abans de conèixer l'Alba.

Germana

La germana de l'Ismael ha explicat que el seu germà li va demanar que xategés amb la seva xicota, que en realitat no existia. La noia ha explicat, mig plorant, com el seu germà i els seus dos amics la van mig segrestar al parking de casa seva i la van introduir en un cotxe, assegurant-li que ho feien pel seu bé, perquè és "preparés" per si algun dia li passava una cosa semblant, ja que un del seus amics tenia relació amb delinqüents i ella estava en "perill". Li van dir que s'allunyés d'aquest amic i l'Alba i el seu germà li van explicar que col·laboraven amb un grup parapolicial dels Mossos contra el tràfic sexual de dones. L'Arnau, la parella de l'Alba, estava més callat, ha dit. També li van dir que tant ells com els Mossos d'Esquadra la vigilaven constantment per protegir-la.

El dia del crim, la suposada Júlia li va preguntar què havia passat a casa seva i li deia que no es creia que el seu xicot, l'Ismael, hagués matat el seu pare. A més, li va oferir un advocat per si el necessitaven. A més, just aquell dia li va dir que havia parit els dos bessons, suposadament fills del seu germà per inseminació artificial, en un centre sanitari de Madrid.

Durant els mesos de relació entre les dues, la germana de l'acusat no va sospitar que la seva cunyada era fictícia. Ho va començar a fer després del crim del seu pare. En tot cas, ha dit que abans de l'aparició de la suposada Júlia, el seu germà no havia fabulat i que es portava bé amb el seu pare. Quan va conèixer la Júlia la relació amb la família va canviar.