Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 38 anys acusat d’un delicte d’abusos sexuales a la germana petita de la seva parella sentimental, de només 10 anys, i la mare de la nena per suposadament consentir-ho o no fer res per evitar-ho.

L’arrestat va passar ahir a disposició judicial i el jutge el va deixar en llibertat amb una ordre d’allunyament de només 50 metres i l’obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat per firmar. Quant a la mare, se li va prendre declaració com a detinguda en dependències policials i compareixerà davant del jutge quan sigui citada. En el seu cas, el delicte pel qual està investigada és per omissió del deure d’impedir delictes que afectin la vida, integritat o llibertat sexual de les persones, recollit en l’article 450 del Codi Penal.

Després de rebre una denúncia pels presumptes abusos sexuals a la menor, de 10 anys, la Policia Nacional va fer diverses indagacions que van suposar la detenció del company sentimental de la germana de la víctima. Una vegada arrestat per un delicte d’abusos sexuals, els investigadors van continuar prenent declaracions a l’entorn de la menor per esclarir totalment els fets.

D’aquesta manera, durant l’interrogatori a la mare de la nena, la dona suposadament va reconèixer que sí que era coneixedora dels suposats tocaments i que no els va denunciar a les autoritats. És per això que, d’acord amb les seves declaracions autoincriminatòries, els agents van detenir la mare de la víctima, de 50 anys, per l’omissió del deure d’impedir delictes que afectin la vida, la integritat o, com en aquest cas, la llibertat sexual de la seva filla.

L’arrestat es va acollir al seu dret a no declarar i va evitar donar cap explicació sobre els abusos davant el jutge. El detingut va quedar en llibertat amb una ordre d’allunyament respecte de la víctima de només 50 metres, amb l’obligació d’acudir al jutjat cada 15 dies i la prohibició de sortir del país.