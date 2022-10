L'Ajuntament d'Igualada ha organitzat, per primer cop, un dispositiu de seguretat especial per la nit de la Castanyada. La regidora de Governació, Carlota Carner, ha avançat que hi haurà un "reforç important" d'efectius de la Policia Local i de Mossos d'Esquadra i ha explicat que posaran en marxa un "itinerari segur" entre les zones d'oci nocturn i l'estació de tren i autobusos. Es tracta d'una vigilància intensiva d'aquests itineraris entre les cinc i les set de la matinada. Carner ha avançat que durant la Festa Major ja es va fer una prova pilot d'aquest itinerari i "va funcionar molt bé". Igualada ha intensificat la vigilància i accions de seguretat arran de la violació que va patir una jove la nit de Tots Sants de l'any 2021.

Igualada intensificarà la vigilància policial durant la nit de la Castanyada i Tot Sants. Es dona el cas que fa tot just un any una jove de 16 anys va patir una violació quan es dirigia a l'estació de tren després de sortir de festa en un local d'oci del polígon de les Comes. En concret, l'Ajuntament posarà en marxa el que anomena "itineraris segurs" que consisteixen un reforçar la seguretat en els recorreguts que hi ha entre les zones d'oci i el transport públic. En concret, s'establiran dos itineraris segurs entre el polígon de les Comes i l'estació de tren i també entre la plaça de Cal Font i l'estació. Carner ha avançat que durant la Festa Major el mes d'agost passat ja es va fer una prova pilot d'aquests itineraris i diu que van funcionar "molt bé". La regidora és conscient que no es pot establir un "corredor segur per a cada carrer", però creu que aquesta és una bona mesura i ha avançat que estudiaran si es pot aplicar en altres festivitats. "És una prova-error, però és evident que reforçar la seguretat sempre és positiu", ha admès.