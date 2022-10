La jornada de dissabte està sent complicada a les carreteres principals de les comarques de cobertura d'aquest diari en el marc de la segona part de l'operació sortida del pont de Tots Sants. La C-16, per una banda, ha acumulat 5 quilòmetres de cua en sentit nord a Berga per una avaria. Concretament, entre el punt quilomètric 99 i el 94. En aquest tram, hi ha hagut un quilòmetre de cua en sentit sud, ja que entorn les 12 del migdia s'hi estaven fent desviaments senyalitzats. En aquesta carretera, s'ha cancel·lat el carril lent.

La C-55 ha experimentat retencions a Castellgalí, i a les 12, les cues arribaven als 4 quilòmetres en sentit Barcelona. La C-14 ha estat una altra de les carreteres en què hi ha hagut circulació intensa. En aquest cas, s'ha arribat a formar 1 quilòmetre de cua a Oliana i un altre a Organyà. En ambdós casos, en sentit nord. A les Valls del Valira, a l'N-145, també hi ha hagut retencions de fins a 4 quilòmetre sen sentit nord. Per un altre costat, fora de les comarques de cobertura de Regió7, un accident de trànsit a l'AP-7 a Maçanet de la Selva-Sant Celoni provoca 16 quilòmetres de cua en sentit nord. I un altre accident fa que hi hagi congestió a la Junquera en 4 quilòmetres en sentit sud. A més, aquesta autopista presenta dificultats per circular-hi en diferents punts: 8 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit nord; 7 quilòmetres més a Castellbisbal en sentit sud; i 7 més a Gelida.