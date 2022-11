Nit de Halloween tràgica a la localitat de New Port, a Florida (Estats Units). Un home amb la cara tapada per una màscara amb una calavera va entrar en una casa amb una arma de foc, va anar directe a l’habitació on hi dormia una dona i la va matar davant dos nens, segons ha informat aquest dimarts la policia. La víctima amb prou feines va poder dir «no em disparis», segons l’Oficina de l’Algutzir del comtat de Pasco (a la costa oest de Florida).

Els fets van passar aquest dilluns poc després de mitjanit, mentre els més troneres encara celebraven Halloween. Una altra dona, que dormia en un sofà a l’habitació principal de la casa, es va despertar perquè algú trucava a la porta. Un home emmascarat va entrar i la va apuntar amb una arma i es va dirigir cap a l’habitació on dormien la víctima i els dos infants. L'assassí va encendre el llum i va despertar la dona, a qui va disparar una vegada i després un altre cop quan ja era al terra de l’habitació, segons la policia. L'agressor va sortir de la casa i va fugir amb un vehicle. «Sembla com si conegués el plànol de la casa, directament va anar a buscar el seu objectiu, sabia per què hi era», apunta el cap de la investigació. La policia ha demanat la col·laboració ciutadana per trobar l’autor de la mort de la dona, que anava vestit de negre i amb la cara tapada per una màscara que representava una calavera.