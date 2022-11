Un taller mecànic s'ha incendiat aquest dimarts al matí al carrer de l'Antiga Cooperativa de Puigcerdà. Bombers detalla que s'ha rebut l'avís pel foc a 3/4 de 9 del matí i que a 2/4 de 10 el foc ja estava controlat i que s'estava fent extracció de fums.

Les flames han afectat tota la nau, d'uns 800 metres quadrats, inclosos sis vehicles que hi havia a l'interior. Sortosament, no hi consta cap ferit. Els Bombers hi han desplaçat 11 dotacions.