Per primer cop en la història, el Govern ha avançat quatre mesos l'operatiu d'estiu del Grup de Prevenció d'Incendis Forestals (GPIF) del Departament d'Acció Climàtica per la situació "extraordinària" de sequera al país. El dispositiu, en marxa aquesta setmana, dobla els efectius – de 30 persones a 60- per tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions i amb 8 bases de sortida a tot el territori. Una de les jornades de vigilància s'ha dut a terme a Castellgalí. Aquestes són les imatges que ha deixat.