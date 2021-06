L'AEK d'Atenes és un dels clubs estrangers interessats en contractar Pedro Martínez. N'ha informat el periodista grec Christos Tsaltas, en una informació repiulada per Chema de Lucas aquest diumenge. Aquesta seria una de les ofertes de clubs de fora de l'ACB que ha rebut l'entrenador barceloní, que encara no ha decidit quin serà el seu futur just quan fa tres setmanes, després que el Baxi derrotés el Baskonia en l'últim partit de lliga, que va dir que la resolució de l'afer intentaria que fos ràpida.

Segons Tsaltas, l'AEK tindria Martínez en una terna de possibilitats que completarien dos entrenadors grecs, Vangelis Anggelou, ex de l'Aris i de l'Efes, entre d'altres, que és qui va acabar la temporada amb el conjunt d'Atenes, i Ilias Kantzouris, ex del Brose, de l'Iraklis i del Rodes.

Se sap, també, que l'entrenador s'ha reunit diverses vegades amb representants del Casademont Saragossa, que també el tindria com a número 1 de la llista per substituir Luis Casimiro a la banqueta aragonesa. El cap de setmana passat semblava que aquesta operació estava avançada, però els darrers dies ja no tant.