Aquesta setmana es produirà l'eclipsi lunar més llarg del segle

L'eclipsi total de Lluna d'aquest divendres 27 de juliol, el més llarg previst per a tot el segle, serà visible a Espanya des de les 20:24 hores, amb la Lluna encara sota l'horitzó, fins a les 00:19 hores, segons càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN). En concret, seran les Illes Balears des d'on millor pugui apreciar el fenomen.

Aquest eclipsi lunar total de gairebé quatre hores de durada, de principi a fi, és el més llarg previst en tot el segle XXI i coincidirà amb lluna plena. La fase total durarà 1 hora i 43 minuts, durant els quals el satèl·lit natural de la Terra adquirirà un color vermell o vermellós conegut popularment com 'lluna de sang'. A Espanya, l'inici de la fase total tindrà lloc a les 21:30 hores, coincidint amb l'hora de sortida de la Lluna a Madrid, i finalitzarà a les 23:13 hores.

La Lluna emergirà en bona part d'Espanya totalment eclipsada. Només des de les Illes Balears i la meitat oriental de la Península podria ser possible observar la Lluna abans de l'inici de la fase total. En canvi, la resta de fases ja seran visibles des de la Península i les Illes Canàries, si bé la Lluna tindrà una elevació força baixa.

Lluna de color vermell

La Lluna es torna de color vermell intens o marró vermellós a causa de que part de la llum solar que travessa l'atmosfera de la Terra es corba al voltant de la vora de la Terra i cau sobre la superfície de la lluna. L'aire de la Terra també dispersa més llum de longitud d'ona més curta (en colors com verd o blau). Per tant, el que queda és la longitud d'ona més llarga, l'extrem més vermell de l'espectre.

Gran part de l'Hemisferi Oriental de la Terra veurà l'eclipsi. El fenomen en la seva totalitat serà visible des d'Àfrica, Orient Mitjà i països d'Àsia central, i serà visible des de l'est d'Amèrica del Sud quan estigui acabant, i des d'Austràlia quan estigui començant.

A diferència dels eclipsis solars, no es necessita cap equip especial per observar els eclipsis lunars. Aquests últims esdeveniments, que ocorren quan la lluna passa a l'ombra de la Terra, poden ser vistos amb seguretat directament a simple vista, o amb telescopis o binoculars. Per poder observar el fenomen, l'Observatori Astronòmic Nacional recomença allunyar-se de zones contaminades com a ciutats amb llums o edificis que ocultin l'horitzó en direcció est.