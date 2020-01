Carmen Lomana revoluciona la xarxa amb un polèmic abric: «Porto pell natural perquè sóc ecològica»

Carmen Lomana ha tornat a incendiar les xarxes socials. Ho ha fet amb una publicació al seu perfil d'Instagram que ha aixecat un gran enrenou per no estar a favor de les pells sintètiques. O, almenys, això és el que ha exposat de forma contundent a internet.



El missatge que tanta polèmica ha generat a les xarxes socials, arribant fins i tot a ser trending topic a Twitter per les nombroses crítiques que ha rebut, és el següent: "Cal començar l'any sense perdre els bons costums. Avui toca la típica foto d'escala que us agrada. Fa fred i estreno un preciós abric que m'ha enviat @nomadideluxe. Pell natural perquè sóc ecològica, no hem de posar-nos sintètics que contaminen moltíssim i no són biodegradables".





La frase que més ha estat criticada ha estat "Pell natural perquè sóc ecològica, no ens hem de posar sintètics que contaminen moltíssim i no són biodegradables". Unes fotografies que no només va compartir pel seu perfil d'Instagram, sinó que també va exposar al seu compte de Twitter.