Les celebritats presumeixen d'embaràs en plena quarantena

Si una cosa bona té aquest confinament és que permet disfrutar més de la família. I passar el temps amb la parella i els fills és encara millor quan s'espera l'arribada d'un nou membre a la família. Són molts els famosos que seran pares durant els pròxims mesos o que estan a punt de ser-ho i que ho han compartit amb els seus seguidores.



El lateral esquerre del Futbol Club Barcelona Jordi Alba i la sevillana Romarey Ventura van anunciar a principis de setmana amb una tendra fotografia que el seu fill Piero tindrà un germanet o germaneta. Romarey va compartir a Instagram una instantània en la qual apareix subjectant globus en forma de cors mentre que Alba i el seu fill li acaricien la panxa de 19 setmanes d'embaràs. «¡Contents de poder anunciar-vos que aviat serem quatre!», va compartir amb els seus seguidors.



Marc Bartra, Melissa Jiménez, Sergi Roberto i Antonela Roccuzzo van ser alguns dels que no van dubtar a felicitar la família deixant comentaris a la publicació.





També el seu company de selecciói la seva dona, la presentadoraestan esperant el que serà el seu quart fill. Així ho va anunciar la col·laboradora d''El Hormiguero' al programa el mes de gener passat, quan ja estava embarassada de tres mesos. La parella no ha volgut revelar si el nou germà de Sergio Jr., Marco i Alejandro serà nen o nena i, tot i que hi ha rumors sobre que sigui la seva primera nena i es digui Julia, caldrà esperar fins a finals de juliol, quan se suposa que hauria de néixer el nou membre de la família Ramos Rubio.L'expilot de moto GPtambé van anunciar aquest dimarts que la seva família augmentarà amb el naixement del seu nadó en uns mesos. I és que tots dos van compartir al seu Instagram la notícia del seu embaràs de 14 setmanes. «¡Serem pares! Com és la vida... ¡Sempre que passa una cosa dolenta després ve una cosa bona! Estem molt contents i ho volíem compartir amb tots vosaltres, em fa molta pena que el meu pare i la meva àvia no puguin conèixer el nostre futur nadó, però des d'allà a dalt ens cuidaran molt», escrivia l'expilot, fent referència a la mort del seu pare i àvia pel coronavirus fa una setmana.La cantanti l'exlíder de Ciutadans,estan vivint una de les etapes més boniques de la seva vida. Tots dos van donar la gran notícia que estaven esperant el seu primer fill junts al desembre, i ara es troben preparant la seva arribada «amb els sentiments a flor de pell», explicava la cantant en una entrevista.Aquesta setmana l'artista va estrenar 'Tejiendo Alas', una cançó dedicada a totes les mares que ja s'ha convertit en el número u a iTunes. «Amb la cançó volia expressar com em sentia i aquestes sensacions tan meravelloses noves que tens al teu cos en aquesta nova situació i en aquesta nova etapa», va confessar a Cadena Dial.L'actriu Natalia Sánchez i l'actorestan a punt de conèixer el seu segon nadó. La parella va anunciar el gener que la intèrpret estava embarassada de quatre mesos, quan la seva primera filla Lia encara no arribava a l'any d'edat, i ara queden pocs dies per conèixer el nou membre de la família.Aquest dimecres, Clotet va complir 40 anys i ho va celebrar a Instagram amb una foto en la qual escrivia «¡Han arribat els 40! En quarantena, el mes 4 i a punt de ser 4 a la família (podria ser en 4 hores o en 4 dies). No em puc sentir mésafortunat...».Tot i que de moment no hi ha res confirmat i podria tractar-se d'un rumor, lapodrien estar esperant el seu primer fill. La notícia la va revelar el portal de notícies americà 'TMZ' i ni la model, de 25 anys, ni l'exmembre de One Direction, de 27, s'hi han pronunciat.I és que, malgrat que han trencat i reprès la seva relació diverses vegades, sembla que actualment la seva relació va la mar de bé i podrien haver decidit fer el gran pas. El que és segur és que estan passant la quarantena junts i amb la família. Hadid ha mostrat unes imatges que va penjar al seu Instagram de la celebració del seu 25è aniversari on apareixien Malik, la seva germana, la també model Bella Hadid i altres familiars.