Accident de trànsit de Hiannick Kamba: Troben amb vida l'exjugador del Schalke donat per mort el 2016

El futbolista congolès Hiannick Kamba, exjugador del Schalke 04 que va ser donat per mort al gener de 2016 després de patir un accident de trànsit a la República Democràtica del Congo, ha estat trobat amb vida a Ruhr (Alemanya), segons recull el diari alemany Bild.

Kamba, que ara té 33 anys, va ser declarat mort després de suposadament patir un accident de cotxe el 9 de gener del 2016 al seu país natal, on va viatjar "sense documents, sense diners i sense un telèfon mòbil", segons va assegurar la fiscal Anette Milk.

Però Kamba, company del porter Manuel Neuer a les categories inferiors del Schalke, va ser localitzat viu aquesta setmana a Ruhr, on suposadament treballava com a tècnic químic per a un proveïdor d'energia, més de quatre anys després de la seva desaparició.

La principal hipòtesi és que l'exdona de Kamba va elaborar el pla per cobrar l'assegurança de defunció; de fet, l'exfutbolista serà testimoni en el judici contra la seva exparella, amb la qual té un fill de 10 anys, per frau d'assegurances. Es desconeix si els documents que confirmaven la mort del jugador van ser falsificats o proporcionats per algun organisme corrupte.