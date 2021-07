L’‘influencer’ mallorquí Naim Darrechi torna a ser notícia per les seves incendiàries declaracions, ara sobre el sexe sense protecció. En un conegut programa d’entrevistes del youtuber Mostopapi, el jove de 19 anys afirma que no li agrada fer servir preservatiu i que «sempre intenta acabar dins». Unes polèmiques afirmacions que han provocat una reacció viral en contra seu, tant per part dels seus seguidors com de la resta d’usuaris, i l’acusen de fer apologia «de la violació i l’abús sexual».

«M’agrada acabar dins, aquesta és la veritat (...) jo no puc amb condó, mai l’utilitzo, fins que un dia vaig dir, tio, és estrany que mai hagi deixat una noia embarassada, tants anys, així que començaré a acabar dins sempre, sense cap tipus de problema, i mai ha passat res», afirma Derrachi. Mostopapi, que riu de l’ocurrència, li pregunta: «I elles mai et diuen res en pla: ei, ‘bro’...?». «Sí, però bé, jo els dic que tranquil·les, que soc estèril. Tu tranquil·la, que jo m’he operat per no tenir fills», explica entre rialles en un fragment que s’ha viralitzat a Twitter.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) 11 de julio de 2021

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha assenyalat que es tracta d’un cas d’abús sexual i que posarà el cas en coneixement de la Fiscalia. «Treure’s el preservatiu o ejacular dins sense consentiment és avui abús sexual i la Llei #SoloSíesSí ho reconeixerà com a agressió. Presumir davant 26 milions de seguidors d’alguna cosa així reflecteix la urgència de posar el consentiment en el centre. Ho posarem en coneixement de Fiscalia», ha publicat a Twitter.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) 12 de julio de 2021

El vídeo ja ha sigut esborrat del canal del youtuber a causa de les fortes crítiques que ha suscitat en xarxes socials. Darrechi, que compta amb 26,8 milions de seguidors a Tik Tok i 7,3 a Instagram, ha volgut disculpar-se amb els seus seguidors: «He de demanar perdó de cor per la meva inconsciència. De vegades no m’adono de la responsabilitat que tinc. Vaig fer un comentari que estava fora de lloc i que no és cert. Això és una bogeria que he dit jo. Tant de bo que no hagués sortit. Tot el que digueu sobre això teniu raó. Ho sento».