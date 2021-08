Ed Asner, l’actor que va donar vida a Lou Grant i que va fer que diverses generacions volguessin ser periodista gràcies a la mítica sèrie nord-americana de finals dels anys 70, emesa a Espanya per TVE, ha mort als 91 anys, informa ‘Hollywood Reporter’.

La seva família ho ha anunciat a les xarxes socials: «Lamentem dir que el nostre estimat patriarca ha mort aquest matí en pau. Les paraules no poden expressar la tristesa que sentim. Amb un petó al cap. Bona nit papa. T’estimem».

El treball d’Asner (nascut a Kansas, el novembre de 1929) va anar molt més enllà dels més de cent capítols de Lou Grant, ‘spin off’ d’una altra sèrie titulada ‘Las chicas de la tele’. En el seu currículum hi ha fins a set premis Emmy. El seu paper en la sèrie sobre la redacció d’un diari de Los Angeles li va reportar fama planetària. Ell donava vida al cap de la secció de local. La seva integritat, el seu olfacte com a periodista, la seva lluita per la justícia social i el bon tracte que sempre tenia amb els redactors el van convertir en una estrella absoluta i mestre de periodistes.