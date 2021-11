El dissenyador nord-americà Virgil Abloh va morir diumenge passat 28 de novembre als 41 anys després de dos anys de lluita contra el càncer, un angiosarcoma cardíac. Des del 2018, Abloh era el director artístic de la línia masculina de Louis Vuitton. A més, era el fundador de la marca Off-White.

A Abloh se’l coneix per difuminar la línia que separa l’alta i la baixa costura. Va barrejar el xandall i la cultura pop i mainstream amb el glamur i la tradició. El nord-americà va ser l’artífex de la remodelació que va rejovenir la firma francesa. A més, era un dels dissenyadors negres amb més influència de la indústria de la moda.

El director artístic ho va aprendre tot sobre moda de manera autodidàctica, tot i que el més bàsic li va arribar de la mà de la seva mare, una modista de Ghana. Virgil Abloh va estudiar Enginyeria Civil a la Universitat de Wisconsin i es va treure un màster en Arquitectura per l’Illinois Institute of Technology. Abloh era un artista molt flexible, va arribar a col·laborar amb marques com Ikea i Mercedes-Benz.

Tots els seus treballs d’arquitectura i disseny de moda, a més de música, es van exposar el 2019 en una exposició, ‘Virgil Abloh: Figures of Speech’, al Museum of Contemporary Art Chicago. Va ser la primera exposició tan multidisciplinària del museu.

Reacció de la indústria

La mort de Virgil Abloh ha trastocat i sacsejat el món de la moda. Han sigut molts els que s’han acomiadat del dissenyador a les xarxes socials. Sobretot celebritats que el coneixien personalment.

Bernard Arnault, el propietari del conglomerat a què pertany Louis Vuitton, va declarar que estaven tots «molt commocionats per la terrible notícia». «Virgil no era només un dissenyador magnífic, un visionari, sinó també un home amb una ànima bonica i una gran saviesa», afegia Arnault. També el dissenyador gràfic nord-americà Michael Beirut va tuitejar: «Una gran pèrdua d’algú amb anys de creativitat per davant. Descansa, Virgil Abloh».

Such a tough loss for someone with years of creativity in front of him. Rest in power, Virgil Abloh pic.twitter.com/c7bUPw17CQ — Michael Bierut (@michaelbierut) 28 de noviembre de 2021

També han quedat molt tocats perfils de la indústria del modelatge, entre els quals es troben les germanes Hadid, Gigi i Bella, que eren grans amigues del dissenyador. A les xarxes socials s’han acomiadat d’ell amb textos molt emotius. «Estic desconsolada per la pèrdua del meu estimat amic, i un amic del món, Virgil Abloh. La seva amabilitat i generositat enèrgica van deixar una impressió duradora en cada vida que va tocar: va fer que tots se sentissin vistos i especials. [...] Continuaràs inspirant-me cada dia, V. Em sento beneïda i honrada per cada moment. Descansa tranquil, amic meu. Ets tan estimat. Tu eres la diferència. [...]», escrivia Gigi.

Per la seva banda, Bella va explicar: «Va fer que cada persona amb qui es va creuar se sentís especial de qualsevol manera possible. Fins i tot quan el món estava trist, portava riure i color i bellesa. La forma en què va tenir un impacte positiu en tot el que va tocar i en què va impulsar la seva cultura i el món, és la raó per la qual va ser un àngel a la terra i per a tanta gent. L’ànima guerrera més bonica. [...] Realment em vas tenir en compte i em vas recolzar en tots els àmbits. Com ho vas fer amb molts de nosaltres. Una llum etèria. [...]». I va rematar el post amb un «#FUCKCANCER».