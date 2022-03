El cos de Gretta Vedler, una model russa de 23 anys que portava més d’un any desapareguda, ha estat trobat a l’interior d’una maleta al maleter d’un cotxe. La jove maniquí va ser assassinada un mes després que publiqués a les seves xarxes socials missatges contra Vladímir Putin, pronosticant que la campanya del president rus per «millorar la integritat de Rússia» acabaria en llàgrimes. I no s’ha equivocat, per desgràcia, ja que Putin ha acabat bombardejant Ucraïna.

La maniquí va arribar a qualificar de «psicòpata» Putin, i a les últimes publicacions va deixar clar el que pensava d’ell: «Per als psicòpates és important experimentar constantment una sensació de plenitud i nitidesa de la vida, per tant, estimen el risc, les experiències intenses, la comunicació intensa, l’activitat intensa, una vida intensa i dinàmica». No obstant, el seu gelós exnòvio Dmitri Korovin, també de 23 anys, ha confessat més d’un any després l’horrible crim, que l’havia escanyat fins a la mort després d’una discussió per diners a Moscou, res a veure amb els seus punts de vista polítics i la seva opinió sobre Putin. Va simular que continuava viva Segons els detectius, el noi va seguir publicant missatges a les seves xarxes socials per fer creure a la gent que la jove continuava viva. El ‘Daily Mail’ explica que Korovin també ha explicat a la policia que va arribar a dormir en una habitació d’hotel durant tres nits amb el cadàver de Vedler, i que després el va ficar en una maleta que havia comprat. Després va conduir gairebé 500 quilòmetres fins a la regió de Lipetsk amb el cadàver de la jove i el va deixar al maleter d’un cotxe, on s’ha quedat durant més d’un any. Fins que un amic va avisar les autoritats de la desaparició, cosa que va provocar la seva recerca i el trist desenllaç de la troballa del cos. Les publicacions profètiques sobre Putin el gener del 2021, un mes abans de l’assassinat, no es considera que tinguin relació amb la mort, però són esgarrifoses en vista dels esdeveniments posteriors.