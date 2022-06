La vida de Britney Spears continua marcada per les històries surrealistes. Aquest dijous havia de ser un dia molt feliç per a la cantant, que es casava amb Sam Asghari, el seu xicot des de fa quatre anys, i, tot i que la cerimònia va anar bé, avui s'ha sabut que la policia va detenir el seu exmarit, Jason Alexander, per intentar interrompre a l'esdeveniment hores abans que se celebrés.

El diari TMZ va ser el primer a avançar l'enllaç, organitzat en secret per Spears a la seva residència de Los Angeles i que, segons la premsa nord-americana, no va comptar amb l'assistència de la família de la cantant. Alexander, que va contraure matrimoni amb la intèrpret de "Baby One More Time" el 2004 durant un viatge a Las Vegas (EUA) però va signar el divorci 55 hores després, va aconseguir accedir a la casa de Spears i gravar els preparatius de l'enllaç. L'home va esquivar el perímetre de seguretat de la mansió, ubicada al sud de Califòrnia, i va retransmetre en directe a través d'Instagram el seu recorregut pels passadissos de la casa fins que va trobar una carpa decorada com una capella on, aparentment, s'havia de celebrar el casament. Allà, Alexander va preguntar a un grup d'operaris on hi havia Spears i la seva família. "Britney Spears m'ha convidat. Ella és la meva primera dona, la meva única dona. Sóc el seu primer marit. Estic aquí per parar el casament", va cridar als agents de seguretat mentre continuava l'emissió. Finalment, l'home va ser detingut. Spears i Asghar han estat preparant aquest enllaç des del novembre, quan tots dos es van prometre, segons ha revelat una font propera a la parella esmentada per la revista People. Es desconeix la llista de convidats a l'enllaç, tot i que mitjans com Fox News han afirmat que Madonna, Paris Hilton i altres cares conegudes hi eren convidades.