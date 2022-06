María del Monte sempre ha sigut una de les artistes del nostre país que més ha protegit la seva vida privada. Potser no tant per ella, sinó per no veure patir les persones que tenia al costat, pilars fonamentals de la seva vida que ho han sigut fins a l’últim moment i que no se n’han separat ni un minut. I no precisament perquè aquests aspectes personals fossin nocius, sinó perquè els detalls es poguessin utilitzar per ferir.

Avui, la cantant ha sigut protagonista de l’Orgull Gai de Sevilla i ha donat un discurs amb què ens ha emocionat per complet... sobretot quan s’ha confessat davant tots els seus seguidors com mai havia fet abans. Sense pèls a la llengua, María ha deixat clar quina és la seva condició sexual i ha reivindicat la llibertat i el respecte: «Per mi m’és igual, el que no vull és que la gent que estimo pateixi. Vull que sapigueu abans que baixi d’aquí que soc una persona més dels que som aquí... i que per descomptat, la meva parella aquesta tarda/nit és aquí». Unes paraules que han commogut tots els presents i amb què ha aconseguit l’ovació de tothom. Orgullosa i orgullosos, María compta amb el suport de moltes persones que la segueixen des que va començar en l’àmbit musical i a qui mai els ha importat les seves relacions sentimentals ni detalls tan privats de la seva vida. D’aquesta manera, la ‘cantaora’ de flamenc ha parlat amb el cor sobre la seva orientació sexual, deixant clar que el missatge no era aquest, sinó la importància de tenir llibertat perquè cadascú pugui estimar qui le doni la gana amb el respecte que tots els éssers humans es mereixen.