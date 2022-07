La cantant olesana Chanel Terrero va ser l'encarregada de donar el tret de sortida al cartell de l'Orgull LGBT a Madrid i ho va fer amb un pregó multitudinari a la Plaça de Pedro Zerolo. Un discurs que va emocionar a tots els presents per la seva sinceritat i empatia, però sobretot per la visibilitat que va donar a tot el col·lectiu. Entre les cares conegudes que s'hi van deixar veure, hi havia Nacha la Macha, Itziar Castro, Rita Maestre i Soraya Arnelas.

"El lema d'aquest any és davant de l'odi, la visibilitat, l'orgull i la resiliència. Són tres paraules que m'han acompanyat durant tota la meva vida", començava el seu discurs Chanel. "Moltes haureu viscut el rebuig per simplement ser, però lluitaré cada dia de la meva vida perquè molts de vosaltres tingueu l'orgull que mereixeu tenir", llegia des de l'escenari. Les seves paraules van ser rebudes amb ovació i crits de tota la plaça, que també va taral·lejar Slomo, donant per iniciada una setmana que estarà plena de música i reivindicació a la capital estatal. "Hi ha veus entestades a dividir-nos i a fracturar la lluita. És essencial que les minories ens unim com un mur infranquejable perquè es tracta que et respectin siguis qui siguis. No es tracta que et respectin estimis qui estimis", va manifestat la del Baix Llobregat. Chanel, que va lluir un vestit amb la bandera de l'arc de Sant Martí, va revelar que la seva "gran sort" va ser tenir una família que la van educar "en l'amor i en el respecte". "Des de molt petita em van ensenyar que l'amor mou el món, que tots som iguals, sense importar el color de la pell o qui estimem", va reiterar. Sobre la seva actuació al festival d'Eurovisió, on va aconseguir el millor lloc per a Espanya en 27 anys, va assenyalar que "actuar va significar donar veu als que han crescut sense referents i demostrar que ells també poden complir els seus somnis". L'olesana va reconèixer que se sent orgullosa d'haver posat veu a una cançó convertida en himne del col·lectiu. “Per mi és molt important, sempre m'he envoltat del col·lectiu, me'n considero part i m'ha donat suport. Meravellós".