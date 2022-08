La cançó 'Despechá' de Rosalía ja té l'esperat videoclip. El nou tema de l'artista de Sant Esteve Sesrovires compta amb un ampli recorregut i va aconseguir fer-se viral abans de ser publicada oficialment, fet que ha generat grans expectatives entorn la producció.

Des dels segons que avançava en la seva gira 'Motomami Tour', els vídeos publicats a YouTube recreant com podria ser el tema o la gravació del videoclip en el seu pas per Mallorca en plena gira, no podia passar per alt la data de publicació del videoclip de Despechá. La cantant va avançar-ne 20 segons aquest dimarts, i l'ha publicat íntegrament aquest dimecres a les 6 de la tarda.

El videoclip

El videoclip és adient al moment en què s'ha publicat, l'estiu, per les seves característiques. Concretament, mostra com una Rosalía molt natural s'ho passa bé a la platja de Portitxol, a Palma de Mallorca. Allà viu moments quotidians que amb què qualsevol pot sentir-se identificat. Calor, nens que juguen amb l'aigua, dutxes d'aigua freda, petxines i pícnic en família són alguns dels elements habituals d'un dia de platja que combina "Despechá".