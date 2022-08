L’actriu nord-americana Anne Heche va morir divendres passat al ser-li retirat el suport vital que la mantenia en vida per les ferides sofertes en un aparatós accident de trànsit, segons informa Reuters.

L’artista estava en coma perquè patia una ferida cerebral severa a causa de l’accident de trànsit i la família ja havia anticipat que no s’esperava que sobrevisqués, segons un comunicat enviat a la revista ‘People’.

Anne Celeste Heche es va fer famosa durant la dècada dels 90 amb la seva aparició a la novel·la titulada ‘Another world’, tot i que havia començat amb els seus primers treballs als 12 anys a fi d’ajudar la seva família a tirar endavant. Anys més tard faria el salt al cine, amb pel·lícules com ara ‘Donnie Brasco’, amb Johnny Depp; ‘Seis días y siete noches’, amb Harrison Ford i amb el ‘thriller’ ‘Return to paradise’, amb Joaquin Phoenix i Vince Vaughn.

La vida de l’actriu ha estat plena de dolor i angoixa. La seva història té molts rerefons tràgics. Des de molt primerenca edat, ha estat lidiant amb un ombrívol passat familiar que l’ha portat a revelar al públic els seus problemes amb la salut mental.

Heche va patir la pèrdua de tres dels seus quatre germans. La seva germana Cynthia va morir als dos mesos de vida a causa d’un defecte cardíac. Els Heche es mudaven constantment mentre el seu pare lluitava per mantenir la família. Nascuda a Ohio, finalment es van assentar a Chicago durant la seva adolescència. El 1983, el seu pare, Donald, es va convertir en una de les primeres persones als EUA a ser diagnosticada amb el VIH, i així va ser com la seva família es va assabentar que el ministre baptista i director del cor havia estat vivint una vida secreta.

La figura del seu pare

En una entrevista de 1998 amb Allure, Heche va dir que el seu pare vivia com a líder d’un cor religiós mentre recorria bars gais a la nit. Va morir a causa de la malaltia als 45 anys. «Érem pobres, però dèiem que érem rics. Teníem un pare que vivia una doble vida, però fingíem que estàvem absolutament bé. Vivíem als carrers, però ho negàvem. Tot el que vam fer va ser una mentida», va admetre l’actriu sobre la seva família. «Vivíem en un apartament d’una habitació. La meva mare va mirar de mantenir la compostura, però a la nit s’ensorrava. Vaig passar els matins a l’escola; les tardes, treballant a Haagen-Dazs i altres llocs, i les nits, abraçant la meva mare».

En les seves memòries del 2001, ‘Call me crazy’, Heche va revelar que el seu pare va abusar sexualment d’ella i va contraure herpes genital. «Em va violar... Em va acariciar, em va posar a quatre potes i va abusar de mi», va escriure. També va afirmar que la seva mare sempre ho va saber i va decidir guardar silenci.

«Crec que el meu pare era un addicte al sexe. Crec que veia tothom com un ésser sexual. Però crec que en aquell moment estava vivint un estil de vida molt extravagant», li va dir a Larry King en una entrevista del 2001.

Tres mesos després de la mort del seu pare, el germà d’Heche, Nathan, de 18 anys, va morir en un accident automobilístic al quedar-se adormit al volant i xocar contra un arbre, però l’actriu està convençuda que es va suïcidar.

La seva germana, Susan Bergman, que va publicar les seves pròpies memòries sobre la seva infància el 1994, va explicar que el seu pare buscava constantment negocis que sovint deixaven la família en la indigència i que van descobrir que el seu progenitor era gai el mateix any en què va morir. La germana de l’actriu va morir víctima d’un tumor cerebral l’any 2006. El 2019, el vidu de Bergman va morir juntament amb la seva segona dona quan un conductor ebri va xocar contra el taxi on viatjaven.

Creia que la seva mare no l'estimava

Gràcies a un paper en una pel·lícula per a televisió del 2004 anomenada ‘Gracie’s Choice’, en què Heche va interpretar una mare alcohòlica abusiva, va dir a ‘Los Angeles Times’ que va acceptar la idea que la seva mare no l’estimava. Parlant sobre com la seva mare va ignorar l’abús que va patir per part del seu pare, Heche va dir: «Sempre em vaig preguntar si la meva mare estava conscient, si pots tractar els nens d’aquesta manera i tot i això estimar-los».

En preparació per al seu paper en el ‘thriller’ ‘The vanished’, Heche va dir que també va utilitzar el seu trauma de la vida real com a motivació: «El que passa amb el dol i la pèrdua és que no has d’investigar gaire si l’has experimentat en diferents nivells. Aquest personatge, que perd el seu fill, requeria una immersió profunda en el dolor que he patit en la meva vida. Desafortunadament, hi ha hagut múltiples morts en la meva família».

Tant la seva mare com la seva única germana, Abigail, han negat repetidament que el seu pare hagi abusat d’Anne. Segurament això va tenir molt a veure amb el fet que en els seus últims anys estigués completament allunyada de la seva família.