El 31 d'agost de 1997 tothom plorava la mort de Diana de Gal·les, coneguda com a Lady Di, una dona que es va desviure pel seu poble i va superar tots els obstacles que se li van posar per davant. Deixava a dos fills completament destrossats, Harry i Guillem i una Família Reial òrfena: l'esperit de la dona que havia aconseguit aixecar l'exaltació de la monarquia es convertia a partir llavors en una icona.

No van ser moments fàcils per a la monarquia britànica, ja que d'alguna manera se'ls culpava del terrorífic accident que va tenir Lady Di. No perquè hi tinguessin alguna cosa a veure, simplement entenien més que mai el patiment d'una dona que havia escapat dels lligams del protocol real.

L'accident i el seu record

Va ser al túnel del Pont de I'Alma, a París, on Diana va tenir un accident de cotxe que va posar fi a la seva vida. El conductor fugia dels paparazzis que la perseguien per captar la imatge de la Princesa de Gal·les amb el seu nou amor, Dodi Al-Fayed, qui també quedava sense vida després del xoc mortal. Només el guardaespatlles va sobreviure.

A partir de llavors va néixer la icona. La grandiosa icona que encara fa ombra a la Família Reial Britànica. La seva presència, els seus estilismes, la seva manera d'enfrontar-se al món continuen estant molt presents cada dia i les picades d'ullet que les seves 'nores' fan en nombrosos actes oficials demostren que no sols l'admiren, sinó que encara la recorden.

Diana de Gal·les és un dels grans personatges del món per la repercussió que va tenir en la vida social. Una dona aristòcrata que es casava amb el futur Rei d'Anglaterra i que trencava a cada pas amb els motlles de la corona. Ni protocol, ni somriures forçats... era independent i així es va mostrar cada dia de la seva vida.

Un matrimoni condemnat al fracàs

Un matrimoni segellat pel desamor, les infidelitats i les humiliacions públiques per part del príncep Carles. Obstacles i prohibicions que solament la van fer més forta. Mostrant-se davant el món com una dona empoderada davant el sofriment que havia passat durant els seus anys casada amb l'hereu a la corona.

Cinc anys després de donar-se el 'Sí, vull' el príncep Carles reprenia el seu amor amb Camilla Parker i des de llavors va començar a ser un secret a veus que la relació amb Diana estava més que acabada. No va ser fins a 1996 quan tots dos van decidir fer el pas de gestionar el divorci, secundat per la Reina Isabel després de les polèmiques que havien saltat a la premsa i que esquitxaven al seu fill.

Des de la seva separació, Lady Di es va guanyar l'afecte i amor del poble. Va utilitzar la seva condició de princesa i la seva posició social per a lluitar per causes socials i donar visibilitat a moltes d'elles. Independent de Carles, continuava acaparant encara més els focus per la seva manera de vestir, per ser icona de moda, però també per la seva generositat en tots els actes als quals acudia.

Avui dia la segueix en el record de molts. "Vull que sigui un dia en què es recordi el seu increïble treball. Vull que sigui un dia per compartir l'esperit de la meva mare amb la meva família, amb els meus fills, que tant de bo l'haguessin conegut" deia fa uns dies el Príncep Harry durant la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2022 celebrada a Aspen.