L'actriu sud-africana Charlbi Dean, protagonista de la pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or del festival de Cannes d'aquest any, 'Triangle of Sadness', de Ruben Östlund, ha mort als 32 anys d'una malaltia imprevista, segons ha avançat 'Variety'. La jove intèrpret, que estava previst que assistís al Festival de Venècia, havia aparegut també a la sèrie 'Black Lightning' al llarg de dues temporades. Dean va debutar amb la pel·lícula sud-africana 'Spud' el 2010, i també va participar en una cinta de terror, 'Don't sleep', entre altres films.

Charlbi Dean encara no havia pogut gaudir de la resposta del públic a l'estrena de la seva última pel·lícula, en què interpretava una rica 'influencer' que s'embarca en un luxós i accidentat creuer amb el xicot. L'actriu havia iniciat la seva carrera com a model infantil, i compaginava la interpretació amb aquesta activitat per a marques com Bulgari.