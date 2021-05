Teresa Jordà (Ripoll, 1972) serà la nova consellera de d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, sumant així a les seves competències les importants polítiques de lluita contra el canvi climàtic i de recuperació mediambiental. Llicenciada en Història Moderna i Contemporània a la UAB, Jordà va ser alcaldessa de Ripoll entre 2003 i 2011. Aquell mateix any, Jordà va entrar al Congrés dels Diputats, una tasca que va concloure el juny de 2018, quan va assumir la responsabilitat com a consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Al llarg del seu mandat, Jordà ha hagut de fer front als temporals Glòria i Filomena, l'estat de l'Ebre o la pandèmia del coronavirus. I ara és una de les que es manté al Govern.

El juliol de 1999, Jordà va entrar de regidora d'ERC a l'Ajuntament de Ripoll, i va ser l'inici de la seva carrera política. Jordà va arribar a ser alcaldessa del seu municipi entre 2003 i 2011 i va continuar com a cap de l'oposició fins al 2017. El 2011, Jordà va fer el salt a Madrid i va ser diputada d'ERC del Congrés dels Diputats durant tres legislatures seguides (2011, 2015 i 2016) després d'encapçalar la llista dels republicans per Girona a les eleccions. Durant aquest període, va esdevenir portaveu de la Comissió de Foment i secretària segona a la Comissió d'Igualtat, entre altres. El maig de 2018, Jordà va deixar la política madrilenya per assumir la responsabilitat com a consellera d'Agricultura. La forta presència del sector primari al Ripollès li va aportar bagatge per al Departament d'Agricultura, que ha fet front a factors imprevisibles com els efectes dels temporals Glòria i Filomena, la pandèmia del coronavirus o la política aranzelària dels Estats Units.A finals de 2019, l'aleshores president dels Estats Units, Donald Trump, va instaurar aranzels a exportacions europees, amb el vi, l'oli o el sector porcí com alguns dels més afectats a Catalunya. I ella en va assumir la gestió de les dificultats que provocava. A finals de febrer de 2020, la irrupció del temporal Glòria va provocar forts danys a diverses zones de la costa catalana, amb una especial afectació al Delta de l'Ebre. Un any més tard, el temporal Filomena també va impactar en l'agricultura catalana, tot i que amb un balanç d'afectació menor a l'any anterior. Aquests efectes van ser alguns dels més complicats als que va haver de fer front com a consellera. Més enllà de les afectacions de la pandèmia en els diferents sectors, a l'octubre de 2020 el Parlament va validar el decret llei de representativitat de les organitzacions professionals, permetent celebrar les eleccions agràries d'aquest any amb vot electrònic. Durant aquest mandat, Jordà també va presentar el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya, un projecte vigent entre 2021 i 2026 i que posa en relleu la necessitat de disposar d'una política alimentària de país "única i compartida". Fortament compromesa amb la república, va fer fortuna una de les seves frases en què va comprar la legislatura amb un préssec. "De ben segur que no seria dels millors", va assegurar.