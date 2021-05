Victòria Alsina (Barcelona, 1983) s'ha convertit en la nova consellera d'Exteriors i Transparència de l'executiu de Pere Aragonès. La que va ser delegada del Govern de la Generalitat als Estats Units i el Canadà actualment era professora a la Universitat de Nova York i coordinava el grup de treball Catalunya 2022 juntament amb l'especialista en comunicació i transformador digital Genís Roca. Amb Alsina, per primer cop des de la seva creació el 2016, el departament està en mans de Junts per Catalunya, malgrat que l'ara consellera no pertany a l'estructura del partit liderat per Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, i que ella va ser delegada amb consellers d'ERC.

En el plànol més institucional, l'experiència més destacada de l'ara consellera d'Exteriors és com a delegada de la Generalitat als Estats Units, un càrrec que va assumir l'any 2018 quan Ernest Maragall estava al capdavant del departament. Després de fer-se càrrec de la delegació després del 155, Alsina va dimitir com a delegada el setembre del 2019 tot al·legant motius professionals.Posteriorment, Alsina va ser escollida per formar part com una de les coordinadores del grup de treball Catalunya 2022. Es traca d'un grup de treball amb experts per dissenyar la sortida de la crisi per la covid-19.Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i doctora en Ciències Polítiques i Socials per la mateixa universitat, Alsina era actualment professora i directora acadèmica del Centre per a la Ciència i el Progrés Urbà de la Universitat de Nova York i investigadora en cap del Laboratori de Governança (The GovLab) de la mateixa universitat.En l'àmbit acadèmic, Alsina es dedicava a la docència i la investigació en "trobar solucions d'innovació per repensar les institucions públiques", "explorar com la governança col·laborativa i el compromís cívic pot canviar la manera en què es governa" i "ajudar les comunitats i institucions a treballar junts per resoldre els problemes públics", segons apunta el seu perfil de la Universitat de Nova York.A banda del doctorat, l'ara consellera d'Exteriors també té un MPA de la Universitat Autònoma de Barcelona i un Màster en Direcció Pública d'ESADE.