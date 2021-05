Violant Cervera (Lleida, 1969) assumeix la nova Conselleria de Drets Socials, nascuda a partir de la remodelació del fins ara Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida (UdL) i amb un postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), és una històrica militant de l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a Ponent. De fet, Cervera va ser membre de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), afiliada a CDC –va arribar-ne a ser consellera nacional–, i va ser candidata de JxSí i després de JxCat per Lleida. A les passades eleccions del 14 de febrer no va obtenir escó, però sí que va ser diputada de JxSí entre el 2015 i el 2017 per Lleida. És membre d'Òmnium.