"La missió de elBullifoundation és investigar i promoure la creativitat, descodificar la innovació i traslladar el seu model de treball a altres àrees de coneixement"

Codificar i compartir el coneixement

L'any 2011, el restaurant es tanca, però elBulli no deixa de "cuinar" i ho fa per a una audiència global de comensals. Reconvertit en elBulliFoundation, arribava el moment de ser generosos i d’explicar al món el que Ferran i el seu equip saben sobre la ciència gastronòmica. Tot gràcies als bullinians, aquests professionals que van formar, formen o formaran part d'aquesta història de connexions amb un resultat únic. Entre ells, Telefónica, aliat tecnològic en la laboriosa tasca d'ordenar tot aquest saber culinari i company de viatge de Ferran en multitud de projectes pel món.

El xef català, al costat d'altres persones d'èxit com els esportistes Rafa Nadal i Teresa Perales, l'emprenedor Javier Perea o el violinista Kamran, que comparteixen el seu testimoni al web mejorconectados.com, són l'exemple que "quan connectem som capaços de fer coses increïbles", veritat universal sobre la qual es llança aquesta plataforma. "A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo", afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica. "#MejorConectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles", afegeix Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinis i Mitjans de Telefónica.

Per això, aquesta plataforma no només serveix per conèixer les experiències més inspiradores de persones de l'àmbit esportiu o cultural, sinó que també posa en contacte els usuaris amb grans figures a través de xerrades, tutorials, ‘master class’ o jocs virtuals. Així mateix, els usuaris poden compartir a #MejorConectados les seves pròpies experiències i consells que ajudin altres persones a impulsar el seu talent i a assolir tots els reptes que es proposin.