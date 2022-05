Com hem pogut veure, l'energia a la pista, l'equip tècnic de Rafa Nadal i la seva preparació han estat factors clau per a la consecució dels seus trofeus, però la fortalesa mental, la resiliència i la capacitat de concentració, li han fet marcar la diferència en un esport tan exigent a nivell mental com el tennis.

Aquest control mental del joc no és només aplicable al tennis, si bé és cert que els esports individuals són més exigents a nivell mental, entrenar la força mental pot resultar molt beneficiós en tot tipus d'esports, inclosos els col·lectius.

Com tenir fortalesa mental per al dia a dia

La força mental és una eina de gran utilitat per a esportistes, però com et pots imaginar, la gestió d'emocions i pensaments és un factor fonamental per al nostre dia a dia.

De la mateixa manera que Rafa Nadal ha de bregar amb l'autoexigència, l'estrès i situacions difícils durant un partit, en el teu dia a dia també has de fer front a situacions adverses, tant a nivell laboral com a nivell personal. I és aquí on la força mental pot ser una gran aliada. A continuació et donarem alguns consells que et serviran de gran ajuda per superar totes aquestes situacions complicades a què tots fem front en el nostre dia a dia:

Analitza la situació amb perspectiva per prendre la millor decisió. Visualitzar els teus objectius i centrar-t'hi t'ajudarà a aconseguir-ho.

Mantingues una actitud positiva. L'autocrítica pot arribar a ser beneficiosa, però sempre en la mesura justa. Relativitza els teus errors, allunya't dels pensaments negatius i tracta't a tu mateix amb respecte.

El teu passat és el teu millor mestre. El fracàs i la frustració formen part del procés, però no ens hem de quedar atrapats en aquests pensaments, sinó fer-los servir al nostre favor per aprendre'n i assolir la nostra millor versió.

Amb aquestes claus podràs entrenar la teva ment fins a assolir la millor versió. Però no oblidis que aconseguir una bona fortalesa mental requereix temps i, com tot procés, la seva evolució no és lineal. Gaudeix del camí, sigues conscient de tot el que has aconseguit fins ara i permet-te relaxar-te i desconnectar quan ho necessitis.

Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea, o el violinista Kamran, retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es llança Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport el talent com sabem millor: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández d'Alarcón, director de Marca, Patrocinis i Mitjans de Telefónica.

Què podem trobar en cada apartat de la plataforma?

A l'apartat 'Històries increïbles' es visualitzaran testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el ja esmentat tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, una start-up de Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Mejor Conectados podem trobar 'Aprèn amb experts'. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” on grans figures com Perico Delgado, Pablo Laso, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.