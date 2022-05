Com va canviar l'esclerosi múltiple la vida de Ramón Arroyo?

Quan Ramón Arroyo va rebre la notícia que tenia esclerosi múltiple, li van pronosticar un futur força gris. Es tracta d'una malaltia autoimmune, de caràcter inflamatori, que ataca el sistema nerviós central. Normalment cursa amb brots impredictibles, ja que poden atacar qualsevol part del nostre sistema nerviós.

A més de totes aquestes conseqüències neurològiques, l'esclerosi múltiple té una conseqüència anímica molt destacable: la incertesa.

Què el va impulsar a fer un Ironman?

Ramón Arroyo sempre havia practicat esport. Competia en esquí i era monitor, alguna vegada sortia a córrer i anava al gimnàs, però no va ser fins que li van detectar la malaltia que va començar a practicar esport de manera més continuada.

Ell sabia que no podia prevenir els brots i les recaigudes de l'esclerosi, però entenia que tenir una condició física saludable seria bo per poder-los encaixar i recuperar-se millor.

El procés fins a aconseguir un Ironman ha estat molt progressiu. El 2007 va començar a córrer distàncies molt curtes que es van anar incrementant fins que, el 2013, va poder recórrer la Ironman.

Com gestionar la incertesa?

Per a Ramón Arroyo, la incertesa és un dels grans condicionants de l'esclerosi múltiple. Per gestionar la incertesa, Ramón considera que és clau la comunicació i fer partícips del que passa les persones importants de la teva vida. “No és fàcil gestionar la incertesa, però és molt alliberador”, diu el Ramón.

Perquè les persones puguin tenir empatia amb el que li passa considera necessari comunicar-ho, ja que “el que no es comunica no existeix”.

La pitjor conseqüència de la malaltia és la incertesa

L'esclerosi múltiple és una malaltia que ataca per brots. Aquests brots són indeterminats, és a dir, no es pot saber quan actuaran ni quines conseqüències tindran per a cada persona.

Aquest és el motiu principal pel qual la incertesa és una de les sensacions més complicades amb què han de bregar les persones que pateixen esclerosi múltiple.

Avui dia som massa políticament correctes, pensa Ramón Arroyo. Sembla que dir “no” és un acte de mala educació. Tot i això, Arroyo considera que és una resposta perfectament educada a qualsevol tipus de pregunta.

“Saber filtrar les nostres relacions i vincles és un altre dels superpoders que cal desenvolupar”, explica Ramón.

Quan és important saber dir que no?

Les relacions i els vincles personals van passant per diferents etapes. És natural que hi hagi relacions que es vagin perdent, que ens anem distanciant d'alguns éssers estimats i que altres apareguin a les nostres vides.

“De vegades cal trencar vincles”, diu Ramón Arroyo. Tot i això, és igual d'important trencar vincles com incorporar gent nova a la teva vida que t'ajudi. Sobretot, conservar i cuidar la gent que t'estima i que està amb tu en tot moment, no només quan les coses van bé.

Què opina Ramón Arroyo actualment?

El pilar fonamental sota el qual se sustenta Ramón Arroyo actualment és la capacitat de ser conscient que és una persona normal amb una família normal. "La gent normal no destaca per cap talent en particular, el veritable talent és conèixer les nostres debilitats", explica.

Per conèixer aquestes febleses cal fer un exercici d'autocrítica i autoanàlisi. A través d'aquest exercici coneixem veritablement qui volem tenir a la nostra vida.

“La gent amb qui has de connectar no està gaire lluny”, assenyala Ramón. És fàcil connectar amb les persones que et poden ajudar i que vols tenir a prop, ja que són les persones que t'estimen i els professionals.

Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Rafa Nadal, Amaya Valdemoro, Ferran Adrià, Gustavo Dudamel, Teresa Perales o Maria Zabala retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”, que és la veritat universal sobre la qual es llança aquesta campanya. Com afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, «volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones».

“A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com sabem millor: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles”, explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinis i Mitjans de Telefónica.

Què es pot fer a cada apartat?

A l'apartat “Històries increïbles” podem trobar testimonis de personalitats com el ja esmentat tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, una start-up de Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

“Aprèn amb experts”, ens ofereix una sèrie de petites “classes magistrals” en què grans figures com Perico Delgado, Pablo Laso, Iñaki Gabilondo, Maria Zabala o Amaya Valdemoro ens ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens serviran per inspirar-nos, aprendre i, en definitiva, establir millors relacions en el nostre dia a dia.