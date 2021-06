"En ciclisme som 200 corredors a prendre la sortida i només guanya un. Però moltes vegades el segon és el que fa gran el primer "

Vivim en una societat que "només entén guanyar", però per al segovià, pare de tres fills, l'important és no perdre la il·lusió i gaudir de l'experiència, oblidant aquests paràmetres en què només és vàlida la victòria i veient les derrotes com a oportunitats per millorar i aprendre. Per això, tant en l'esport com en la vida "és més important ensenyar als teus fills a aprendre a perdre que a guanyar", argumenta.''

Perico Delgado, col·laborador des del 2012 de Telefónica, és un dels protagonistes d’"Aprende con Expertos", apartat de la plataforma #MejorConectados, on aporta la seva experiència per ajudar a desenvolupar i potenciar el talent d'altres persones. Hi podem trobar també les històries i consells de personalitats com Toni Nadal, entrenador de tennis, Pablo Laso, entrenador del Reial Madrid de bàsquet, i María Zabala, experta en educació digital, entre d'altres.