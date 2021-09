"La tecnologia és una eina més que podem utilitzar per estar connectats en família"

Com recollim de la seva reflexió a la plataforma #MejorConectados de Telefónica, l'important "no és la tecla, és la persona" que fa ús d'aquesta tecnologia. Per això, com a pares hem d'esforçar-nos a "conèixer i entendre" els nostres fills i, a través de l’"humor, l'escolta, l'empatia i la convivència" ensenyar-los a "conviure amb ella d'una manera conscient, responsable, positiva, col·laborativa, creativa".

"La tecnologia es pot aprofitar per passar-ho bé junts i crear experiències en família", sosté María Zabala, que al llarg del seu testimoni va desgranant moltes claus per fomentar un ús responsable d'aquestes eines, en funció de l'edat, o construir un temps familiar digital de qualitat, entre d'altres qüestions.