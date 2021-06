"L'èxit no és el resultat final. La lluita és el que et dona satisfacció"

Quan Thomas Edison va inventar la bombeta, no li va sortir a la primera. Ho va intentar, va fallar, ho va tornar a intentar, una vegada i una altra, fins a un miler d'ocasions. Però com ell mateix va assenyalar: "No vaig fracassar, només vaig descobrir 999 maneres de com no fer una bombeta".

Sens dubte, tota una lliçó de paciència, voluntat i perseverança. També de com no tenir por d’equivocar-se i aprendre dels errors per assolir l'èxit. Una consigna que Toni Nadal, entrenador de tennis, s'aplica en el terreny professional i personal, com subratlla a la plataforma #MejorConectados de Telefónica.