Al vídeo "Los 8 de Rafa", que es pot veure a la plataforma #MejorConectados de Telefónica, descobrim les persones més importants que formen part de la xarxa humana del tennista. Són el seu oncle i entrenador, Toni Nadal; el seu mànager, Carlos Costa; el seu actual entrenador i amic Carles Moyà; seu metge, Ángel Cotorro; el seu altre entrenador, Francis Roig; el seu cap de premsa, Benito Pérez Barbadillo; el seu fisioterapeuta, Rafa Maymó; i per descomptat, els seus pares.

A tots ells Nadal els dedica paraules d'agraïment, ja que "si no hagués tingut les persones que m'han guiat pel camí adequat, potser no hauria tingut aquest esperit de constància, de superació", reconeix el tennista. Sense el seu suport, "res d'això hauria sigut possible", insisteix.