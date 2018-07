Aficionats al parkour s'exhibeixen per primera vegada al certamen

El seu hàbitat natural són els carrers de les ciutats, però els aficionats al parkour poden saltar i fer petit qualsevol obstacle gran gràcies als seus salts de vertigen. Es mouen com si fossin Spiderman. Pràcticament volen. Per aquest motiu aquest dissabte, al Congost, a prop de la pista de skate hi van col·locar tot d'elements per saltar.

Un contenidor i fustes, tot els obstacles quedaven petits. L'entitat PKMan va participar per primera vegada en l'Stalow Fest de Manresa, i una desena d'aficionats a aquest esport es van aplegar per donar a conèixer aquest esport, que encara és desconegut per a molts ciutadans. A part de l'exhibició, els responsables de l'entitat també van donar consells als visitants que, per curiositat, volien provar de saltar els diferents obstacles que hi havien col·locat per fer un circuit.

En el dia a dia, la biblioteca del Casino, la plaça de Sant Domènec, la plaça de l'Onze de Setembre i el barri de la Mion són els principals indrets de la ciutat de Manresa òptims per poder practicar parkour. Llocs amb barreres arquitectòniques, obstacles i desnivells ideals per poder exercir aquesta particular activitat.

El parkour és un esport no oficial, almenys a Catalunya, i que es podria definir com la capacitat de superar obstacles utilitzant lliurement els moviments corporals necessaris, és a dir, anar d'un punt A a un punt B. Si ens fixem estrictament en la definició, parlem d'una disciplina física que consisteix a traslladar-se d'un punt a un altre d'un mateix entorn de la manera més eficaç amb l'única ajuda del propi cos.