L'Stalow Fest constata l'interès per la cultura urbana al Bages

La cultura urbana de les grans metròpolis ha aconseguit arrelar a la Catalunya Central, un territori amb pobles petits i ciutats mitjanes. La prova de l'interès creixent per esports i disciplines artístiques nascudes a l'extraradi de les grans urbs és l'embranzida de l'Stalow Fest de Manresa, que aquest dissabte va arribar a la quarta edició, amb més participació que mai, i que, a banda de l'skate –el gran protagonista del certa-men–, ha aconseguit aglutinar altres competicions que fusionen esport i cultura. El rap i el hip-hop improvisat, els grafits i el parkour s'han introduït al festival i han arrossegat més públic a la mostra.

A l'skatepark del complex esportiu del Congost, epicentre del Slow Fest, hi havia competint una trentena de patinadors d'edats diferents: des d'adolescents fins a adults que passaven els 30 anys. N'hi havia més que l'any passat, quan en van participar poc més de vint. Tot i que el moviment skate ha tingut els seus alts i baixos, els organitzadors de la mostra manresana tenen clar que la cultura urbana no és una moda passatgera, sinó que ha arrelat amb prou força a la regió central per constituir entitats de persones interessades en disciplines aparentment dispars –però unides pel fet d'haver nascut als suburbis de les grans ciutats– com l'skate, el grafit i altres esports de carrer com el parkour.

A banda dels skaters , hi havia una vintena de joves, d'uns 20 anys, que ballaven hip-hop improvisat i es movien al ritme de la música que sonava de forma aleatòria a l'interior del pavelló. Entre els participants hi havia noies de l'Escola de Dansa Julieta Soler. A part, a l'anomenada batalla de galls, en què els participants mantenen una disputa dialèctica fent rimes i elaborant sobre la marxa cançons de rap, 32 joves van pujar sobre l'escenari per demostrar les seves habilitats a l'hora de jugar amb les paraules.

Però no només hi havia els participants en les diferents disciplines del festival, sinó un públic jove –adolescents i nois que tenien poc més de vint anys– que s'hi van apropar per veure l'exhibició skater, com ballaven i cantaven en les altres competicions.

«Tenim un públic fidel, però a part també creix el nombre d'assistents i això demostra que a la Catalunya Central hi ha joves interessats en totes aquestes mostres de cultura urbana», explica una de les persones responsables de l'Stalow Fest, Ferran Soler.



Més entitats

La prova que la cultura urbana ha esdevingut una forma d'expressió d'un sector de joves a la Catalunya Central és, a banda de la creixent participació de la mostra, les noves entitats juvenils que s'estan creant a Manresa i que van tenir cabuda ahir en les activitats del Congost. L'Associació Stalow Manresa va sorgir, precisament, per organitzar el festival, que al principi era gairebé dedicat només al món skater.

Però s'hi ha anat afegint, en la jove mostra, membres de Murs Plàstics, associació que té com a objectiu crear un itinerari d'accions artístiques al car-rer i murals amb els quals dignificar el Barri Antic de Manresa, i que ahir donava color a l'exterior dels vestidors; i l'agrupació PKMan, que aglutina persones aficionades al parkour, una disciplina que consisteix a desplaçar-se per espais urbans, superant obstacles, fent grans salts i piruetes a l'aire. «La suma de totes aquestes associacions ha fet possible que el festival pugui obrir-se en altres àmbits», afegia Soler.

L'Ajuntament de Manresa, interessat per les activitats d'aquestes associacions juvenils, ha participat a través de Manresa Jove en l'organització de l'Stalow Fest sufragant les despeses del certamen, sobretot derivades dels concerts. Un total de 16 formacions van actuar aquest dissabte a l'escenari que hi havia al costat de l'skatepark. Una prova més que l'anomenada cultura urbana no és efímera, sinó una nova forma d'expressió.