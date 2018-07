Manresa acull 5 migrants de l'Open Arms a la Llar Sant Joan de Déu

Dos menors, un acompanyat pels seus pares i un altre només per la seva germana, que aquest dimecres van desembarcar al port de Barcelona després de ser recollits per l'ONG Proactiva Open Arms davant les costes de Líbia, seran acollits a la Llar Sant Joan de Déu, antiga casa de les germanetes dels pobres, propietat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet.

La resta dels seixanta migrants recollits a la deriva es repartiran entre Barcelona i Esplugues.

La regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, va explicar que els 5 nous migrants acollits a Manresa encara no tenen concedit l'estatus de demandants d'asil per part de l'Estat espanyol, que es tramitarà durant els pròxims 30 dies.

Les dues famílies conviuran amb els refugiats que hi ha a l'antic edifici de les germanetes dels pobres, ja que hi ha vacants en les 80 places disponibles a mesura que es compleix el mig any d'estada i passen a un habitatge extern o continuen la seva migració.

Disposaran d'un visat humanitari de 30 dies, a diferència del permís de 45 dies que van obtenir els migrants que van desembarcar a València amb el vaixell Aquarius, per decisió del Govern espanyol.

Els migrants van desembarcar ahir amb un dispositiu que els va rebre amb traductors, roba, menjar, assistència sanitària i servei d'assessoria.

Les dues famílies acollides a Manresa van arribar al port de Barcelona després de quatre dies de navegació pel Mediterrani a causa de la negativa del Govern italià a desembarcar-los en els seus ports. Els 60 migrants rescatats el 30 de juny passat, inclosos 3 menors no acompanyats, són de catorze nacionalitats diferents.