La Universitat Catalana d'Estiu s'estrena a Manresa amb la voluntat d'arrelar-hi

Amb una aula magna de l'institut Lluís de Peguera plena, la Universitat Catalana d'Estiu va inaugurar ahir al migdia la primera edició a Manresa coincidint amb el seu mig segle de vida. Abans de l'esperada lliçó d'obertura de l'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar (vegeu la pàgina del costat), els parlaments de les autoritats, tant de la UCE com de l'organització local, van coincidir en la voluntat que aquesta edició a Manresa no sigui un excepció, que tingui continuïtat.

L'alcalde Valentí Junyent, que va aprofitar el seu torn de paraula per denunciar «el retrocés polític del país i la debilitat de la democràcia» i va voler retre «homenatge a tots els presos i exiliats», va parlar de la «voluntat» de fer realitat que hi hagi dues UCE: «La de la Catalunya Nord i la de la Catalunya Central».

Al llarg del matí, mentre els futurs alumnes del Peguera –una de les seus de la UCE a Manresa– completaven inscripcions de cara al curs vinent, a la planta superior començaven les primeres sessions dels sis cursos de la universitat, que fins al dia 10 completaran debats, visites guiades i espectacles. A l'entrada del centre es repartien les acreditacions –amb un escaient color groc a la cinta per penjar-les al coll– i programes. Hi van passar un centenar de persones.



Covant-se des del 2015



Gest!, l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, va començar a treballar per portar la UCE a Manresa l'any 2015. Feta la proposta, explicava Lluís Vàzquez, membre de l'entitat, va ser rebuda «amb un entusiasme immediat per la UCE». Després d'una quinzena de reunions per parlar-ne, finalment es va decidir que l'any del 50è aniversari de la universitat era el més escaient per portar-la a la capital del Bages, on l'organització no donarà fins al final la quantitat d'inscrits perquè cada dia se n'hi poden afegir de nous; i on l'alberg –amb tres reserves abans-d'ahir– i la residència d'estudiants de l'Avinguda Universitària –que no n'ha facilitat dades– figuren en el programa com els allotjaments oficials.

L'alcalde Junyent no va ser l'únic que es va voler referir en la inauguració al moment polític actual. També ho va fer Jordi Casassas, president de l'equip rector de la UCE, que la va definir com «un referent de la resistència cultural i catalana a la dictadura franquista. Després, es podria haver relaxat, però no ha estat així. No vol perdre el caràcter de lluita i de defensa que necessita el país». Va fer referència a la frase que consta al cartell d'aquesta edició –«I, tanmateix, la remor persisteix»– i va assegurar que, malgrat que la imatge és d'un rostre adormit, «està a l'aguait i concentrat en el que ha de fer». Va expressar la «il·lusió que aquesta convocatòria també persisteixi» i va agrair «l'acollida extraordinària» de la ciutat.

Josep Sinca, president de Gest!, que va agrair a Anwar la seva presència i li va donar la benvinguda en anglès, va recordar els 90 anys del Peguera, amfitrió de la UCE; va destacar «el perfil universitari de Manresa» amb la UPC, la FUB i la UOC, i va expressar el desig que, en aquest marc tan idoni, la UCE pugui tenir continuïtat a la capital del Bages. Després d'ell, Joandomènec Ros, president del patronat de la Fundació de la UCE, va recórrer a Charles Dickens i a un recurs literari utilitzat per l'escriptor a la seva novel·la Història de dues ciutats per repassar el que té d'excepcional i de normal que es faci la UCE a Manresa i a Prada, on tindrà lloc del 16 al 23 d'agost. En resum, va dir que els dos programes «tenen els mateixos valors: el primer, la universitat; el segon, el català, i el tercer, l'estiu». Va desitjar que la presència a Manresa sigui «per molts anys».



«Injustícia espanyola»



L'alcalde Junyent va parlar de la simbologia que porta implícita la UCE i va constatar que, cinquanta anys després del moment del país que va obligar a fer-la a la localitat francesa de Prada, Catalunya continua en una situació d'«excepcionalitat», fent referència a l'arribada, dimecres passat, dels presos polítics a la presó de Lledoners.

Com havia fet anteriorment Anwar en la roda de premsa prèvia a la inauguració, Junyent va usar el terme «injustícia espanyola» i va «reclamar la llibertat i la dignitat dels presos polítics i exiliats».

Després de la inauguració, que va finalitzar a 2/4 de 2 del migdia, l'organització tenia previst anar a dinar amb Anwar, que l'any passat ja va ser a la UCE de Prada, al restaurant del teatre Kursaal.