L'Ajuntament compta cotxes per saber com afecta al trànsit la nova Bonavista

L'Ajuntament fa dies que compta els vehicles que passen pels car-rers principals de la xarxa bàsica de la ciutat per saber quins canvis hi ha generat la nova ordenació del trànsit una vegada acabades les obres a la Bonavista i, si es considera necessari, fer-hi canvis.

El recompte del volum de vehicles -aforaments- s'ha decidit portar a terme ara per deixar un marge de temps suficient des del final de les obres per tal que el trànsit s'hi hagi consolidat, i una vegada els conductors han canviat d'hàbits fruit de les modificacions en la mobilitat, han explicat fonts del consistiori. Apunten que «l'Ajuntament necessita disposar de dades objectives de trànsit als vials, etc. És el que s'està fent fa unes setmanes i durarà encara unes quantes setmanes més». Si es detecta alguna xifra que cridi molt l'atenció i es considera que convé, la idea és fer alguna modificació.

Aquest recompte de vehicles no és excepcional. Cada cert temps es fan mesuraments com aquest per conèixer l'evolució del trànsit a la ciutat. Gràcies a aquesta pràctica es pot saber, per exemple, que per la Via de Sant Ignasi hi circulen cada dia -llevat d'ara que està tallada per obres- 6.500 vehicles en cada sentit.

L'aforador de cotxes és un aparell que consta d'un cable que es col·loca travessant la calçada d'un un carrer determinat. Per sobre hi van passant els vehicles, que van quedant registrats.

La plaça de la Bonavista, que va entrar en funcionament el 19 de febrer passat i es va inaugurar el 18 de març, va implicar canvis importants en la circulació, com ara que la carretera del Pont de Vilomara sigui només de pujada fins a l'alçada del carrer de Viladordis; que el carrer de Joan XIII tingui doble sentit (entre la plaça de Sant Jordi i la nova rotonda al sector del Remei) i que s'invertís de sentit el tram inicial del carrer de Gaudí en direcció a la carretera de Vic. També va suposar eliminar dos girs a l'esquerra. Del carrer del Bisbe Comas cap a l'avinguda de Bertrand i Serra, tenint en compte que per anar des la carretera de Vic cap a la carretera del Pont ja es pot fer directament des de la rotonda, i, en segon lloc, el de la carretera de Vic (sentit entrada de la ciutat) cap al carrer Bilbao, per tal de millorar la seguretat.