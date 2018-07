Defensen l'escola popular perquè no sigui desnonada per la SAREB

Vist per a sentència el judici instat per la SAREB per desnonar l'escola popular de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages de l'immoble ocupat al carrer So-brerroca de Manresa.

La defensa de l'escoleta ha al·legat que el dret fonamental de l'educació hauria de prevaldre sobre el de la propietat privada, ja que «està delimitada per la seva funció social i la SAREB –entitat constituïda amb un 45% de capital públic– no n'ha fet ús», segons va assegurar l'advocada de la defensa, Ariadna Ferrer.

Va afegir que la SAREB havia fet «una deixadesa total de l'espai», sense donar-li «manteniment, durant més de cinc anys» i que, per tant, estava en «desús». El local de l'escola popular està situat als baixos del número 12 del car-rer de Sobrerroca, edifici ocupat per la PAHC el 2015, i on a la resta de pisos actualment també hi viuen quatre famílies en risc de desnonament. L'escoleta va obrir les portes el 2016 i per ampliar, millorar i fer reformes a l'espai van fer un Verkami amb el qual van aconseguir 15.000 euros.



Els amos s'acullen a la llei

La propietat de l'immoble, la SAREB, es van acollit estrictament a l'aplicació de la llei que salvaguarda la propietat privada. La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, també coneguda amb el nom de banc dolent, es va crear per treure els actius tòxics dels bancs.

L'advocada de la defensa també va voler accentuar que l'escoleta «està realitzant una tasca de solidaritat que s'ha de difondre», ja que «permet als fills i filles de famílies d'immigrants, desnonades» i en risc d'exclusió social, que han hagut de canviar sovint d'habitatge, que «puguin integrar-se plenament en el sistema educatiu».

La lletrada també va apuntar que la part demandant «no ha pogut aportar cap oferta d'aquest local» per demostrar que estava destinat al lloguer o la venda i que, per tant, «no li volien donar una utilitat, el volien retenir per obtenir-ne beneficis».

Pel que fa a la resolució de la sentència, que serà previsiblement en els pròxims mesos, l'advocada Ariadna Ferrer va recordar el cas de la sentència que el 2013 va donar la raó per primer cop a la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca contra una demanda de la SAREB a Sabadell i que, des del seu punt de vista, hauria de funcionar com un precedent a l'hora de jutjar interessos públics i privats enfrontats.