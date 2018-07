La Politècnica de Manresa és la millor universitat estatal per estudiar Mines

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) és el millor lloc de l'Estat espanyol on estudiar Enginyeria de Mines si es té en compte la seva activitat docent però també la recerca que s'hi fa i la transferència de tecnologia que promou.

Segons l'estudi U-Ranking d'universitats espanyoles que cada any fa la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, el grau d'Enginyeria Minera de l'EPSEM-UPC és el que obté el millor índex entre les 14 universitats que hi ha al conjunt d'Espanya que ofereixen graus que atorguen les atribucions d'enginyer de mines.

Darrere de la de Manresa hi ha la Universitat de Cantàbria; la Politècnica de Madrid; la de Vigo; la Politècnica de Cartagena; la Universitat del País Basc; la de Còrdova; la de Salamanca; la d'Oviedo; la de Jaén; la de Lleó; la de Castella-La Manxa i, en últim lloc, la de Huelva.

Per a la directora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Rosa Argelaguet, és una satisfacció encapçalar aquest rànquing, i encara més quan es valora en conjunt la docència que es fa, la recerca que es porta a terme i la transferència de tecnologia que es realitza. Recorda, per exemple, que la universitat manresana ha liderat un projecte europeu d'investigació per recuperar minerals estratègics, les anomenades ter-res rares, que són cabdals per a les noves tecnologies.

Recentment, la Politècnica de Manresa ha creat un centre de recerca específic que pretén ser un referent en les àrees de recursos naturals i també dels residus minerals, urbans i industrials. El formen tres grups de recerca consolidats i vinculats a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Es tracta del grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors, el grup de recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació i el grup de recerca en Mineria Sostenible.

A Manresa, l'EPSEM-UPC ofereix les enginyeries d'Automoció (la més nova), Electrònica Industrial i Automàtica; Sistemes TIC; Mecànica; Química i Mineria. També màsters de Recursos Naturals i Mines i el doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.



Les millors universitats

En l'àmbit general, la Politècnica de Catalunya ocupa el segon lloc de les universitats espanyoles, empatada amb la Carles III de Madrid en funció del rendiment docent, d'investigació i innovació i de desenvolupament tecnològic. El primer lloc és per a la Pompeu Fabra de Barcelona. L'estudi analitza 84 universitats d'arreu de l'Estat espanyol corregint els efectes de la dimensió per poder-les comparar entre elles. Fixa 12 nivells. L'altre centre universitari de la ciutat, la UVic-UCC, ocupa el 9è lloc en aquest rànquing.