La sessió de cinema per a persones amb autisme es repetirà a la tardor

De cara a la tardor, Ampans i el Centre de Recursos TEA tenen previst programar una segona sessió de cinema pensada per a persones amb autisme i les seves famílies. La primera experiència, aquest estiu, que ha aplegat un centenar d'espectadors, ha estat pionera a la Catalunya Central.

La projecció de la pel·lícula La malvada Guineu ferotge en versió catalana es va poder portar a terme gràcies a la implicació del Multicinemes Bages Centre, que va adaptar les seves instal·lacions per acollir una sessió d'aquestes característiques, i que s'ha mostrat disposat a continuar la col·laboració amb les dues entitats.

A diferència d'una sessió tradicional, la sala d'aquesta projecció es va ambientar amb llum tènue i amb menys decibels de so, i els assistents es van poder moure per circular lliurement. Alguns infants van poder gaudir del cinema per primera vegada. Per part seva, les famílies es van mostrar molt satisfetes per la iniciativa.