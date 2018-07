Althaia prepara una campanya solidària per millorar els espais del servei de Pediatria

Millorar els espais d'atenció del servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Aquest és el nou objectiu de la Unitat de Participació i Mecenatge de la Fundació Althaia un cop s'ha assolit en bona part el primer que es va imposar, fer possible el nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia. Aquest ja es va posar en marxa el maig passat. Després de l'estiu s'iniciarà la nova campanya per recollir fons per a Pediatria. De fet ja s'ha programat una primera activitat que consistirà en un entrepà solidari gegant.

La planta de Pediatria és al segon pis de l'edifici històric de Sant Joan de Déu, a la part vella. És dels anys 90 i hi calen reformes. «Ha quedat antiga, però també perquè les formes de treball han canviat. L'escola és petita i l'àrea de Neonatologia s'ha de modernitzar perquè el servei que es presta avui no té res a veure amb el d'abans», explica la responsable de la Unitat de Participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich.



Espais humans i càlids

També es voldrien destinar més recursos als Pallapupes, que actualment visiten Sant Joan de Déu un cop per setmana. Amb «més dotació els podríem tenir més dies o bé un servei similar per fer més fàcil l'estada del nens a l'hospital». En definitiva es tracta d'aconseguir fons «per humanitzar, millorar i fer més càlids els espais de l'atenció infanto-juvenil» que es presta a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

El projecte també preveu crear una unitat d'hospitalització de psiquiatria infanto-juvenil. Actualment no n'hi ha cap a la Catalunya Central. En els casos de trastorns alimentaris greus com poden ser l'anorèxia o la bulímia o episodis psiquiàtrics importants que requereixin l'ingrés, els pacients s'han de traslladar a Barcelona o bé a Sant Boi. Amb la nova unitat de salut mental infanto-juvenil s'evitarien aquests trasllats. A més a més «volem fer un centre psiquiàtric del segle XXI», remarca Raich, on els «nens que hi estiguin ingressats no se sentin tancats en un centre, sinó que hi hagi una escola i espais per fer activitats polivalents. Això requereix una inversió important i cal buscar recursos», assegura.

Segons Raich, «l'objectiu de la Unitat de Participació i Mecenatge no era només fer Oncologia, sinó treballar per millorar els recursos que tenim amb la implicació de la societat». Oncologia era el primer de la llista perquè l'hospital de dia que atén els malalts de càncer havia quedat obsolet i petit. «Hi havia un abisme entre la qualitat del servei que es presta i l'espai». També ha sigut el primer projecte que s'ha finançat en part gràcies a la campanya de mecenatge. Tot i que el nou espai es va posar en marxa el maig passat, no serà fins passat l'estiu que s'inaugurarà oficialment. La campanya, però, continuarà oberta. El nou hospital de dia ha costat dos milions d'euros. En donacions se n'han recollit mig milió.