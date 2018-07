L'atenció a la gent gran i promoure projectes de recerca, temes a l'agenda

El nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, on reben tractament persones que pateixen càncer, es va estrenar a final de maig. Va costar 2 milions d'euros. Amb la campanya de mecenatge se n'han recollit fins ara mig milió, la major part aportats en activitats organitzades per entitats. A més a més de ser unes instal·lacions completament noves i modernes que no tenen res a veure amb les antigues, en el disseny del nou espai hi van participar pacients del servei.

Ha sigut el primer projecte en el qual s'ha implicat la Unitat de Participació i Mecenatge d'Althaia. Va començar a ser operativa l'any passat amb la idea de buscar recursos per ajudar a finançar projectes concrets més enllà dels purament assistencials que ja presta la Fundació Althaia, però que influeixen en la qualitat del servei.

Pediatria és l'objectiu que s'ha fixat ara. Però n'hi ha més en cartera. A mitjà termini es vol promoure aspectes com la recerca i la investigació, el voluntariat o la solidaritat internacional.

Segons Antònia Raich, «la Unitat de Mecenatge ha de donar suport per millorar el servei de salut que tenim i anar-nos adaptant als canvis del sistema, tecnològics i de la metodologia de treball».

Recorda que es va començar a treballar per fer el nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia. «Ara anem per infància, però més endavant haurem d'abordar altres àmbits». Raich pensa, per exemple, en l'atenció a la gent gran. «Tenim una població molt envellida i l'hospitalització tradicional no serà el que necessitarem».