Les places de motos envaïdes per cotxes, tota una constant

Manresa no és la ciutat més ideal per a motocicletes i ciclomotors, tot i ser, segurament, una de les més idònies per a aquest tipus de vehicles. No és ideal perquè els motoristes han de patir en molts car-rers per la salut de la seva moto per culpa dels sotracs i irregularitats que hi ha a l'asfalt. En canvi, sent com és una ciutat amb moltes pujades i baixades, amb poc aparcament i amb el que hi ha, car, és molt indicada per a les motos. Amb els anys, l'Ajuntament ha ampliat les places per deixar-hi la moto. El problema, però, és que massa sovint estan ocupades per cotxes.

Amb informació facilitada per l'Ajuntament, el primer semestre de l'any la Policia Local ha posat 170 multes a cotxes per no respectar un senyal d'estacionament reservat per a motocicletes. Van ser 30 el gener, 13 el febrer, 33 el març, 22 l'abril, 29 el maig i 43 el juny.

A Barcelona és molt habitual veure voreres senceres plenes de motos. A Manresa no ho és tant, bàsicament perquè l'estretor de la majoria de voreres no ho permet. La Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària prohibeix aparcar «damunt de les voreres, passejos i altres zones destinades al pas de vianants», alhora que preveu que «els municipis, a través de l'ordenança municipal», ho puguin regular.

A Manresa, aquesta ordenança estableix que «l'estacionament de motocicletes i de ciclomotors de dues rodes es farà preferentment a les zones i espais destinats especialment a aquesta finalitat, sense que puguin ocupar un espai destinat i delimitat per a un altre tipus de vehicle». També estableix diferents supòsits per poder-les estacionar a la vorera seguint una sèrie de condicions i deixant una amplada lliure de dos metres.