Sis propietaris s'acullen als microcrèdits per fer obres i posar el pis a lloguer social

Sis propietaris han presentat una sol·licitud per tal d'obtenir una ajuda econòmica per fer habitable un habitatge que tinguin buit perquè hi calen reformes i obtenir la cèdula d'habitabilitat. A canvi, l'empresa municipal Fòrum, que farà les obres adients, el podrà posar de lloguer fins a recuperar la inversió. Seran lloguers socials d'un mínim de tres anys. L'import total de la convocatòria és de 50.000 euros i l'ajuda màxima per propietari, de 8.000.

La convocatòria va començar el 3 d'abril i va finalitzar el 15 de maig passat. Fonts de l'Ajuntament han explicat que durant el termini de presentació de sol·licituds, a banda de les sis esmentades, altres propietaris també s'hi van mostrar interessats, però no la van acabar presentant perquè no complien els requisits establerts a les bases reguladores del programa de rehabilitació d'habitatges referit. Entre altres condicions, hi havia que l'habitatge havia d'estar buit, que havia de tenir entre 40 i 120 m2 útils i que no podia ser una residència habitual del propietari. La idea era poder recuperar fins a cinc habitatges amb aquesta convocatòria.



La resposta va amb retard

Fins a final d'aquest mes o principi d'agost no se sabrà la resposta a les sis sol·licituds formalitzades. És més tard del que es va anunciar inicialment. Quan es va presentar la convocatòria es va dir que es donarien dos mesos de marge a partir del 15 de maig als tècnics per estudiar-les i fer les inspeccions pertinents, i es va situar l'adjudicació de les ajudes als propietaris a mitjan juliol amb la idea d'encarregar els treballs tornant de vacances i poder habitar els pisos abans d'acabar l'any.

La iniciativa de l'Ajuntament forma part del Pla Local d'Habitatge de Manresa aprovat el 2017.