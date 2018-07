Deu anys amb el mosquit tigre a Manresa

El mosquit tigre es va detectar a Catalunya el 2004, concretament a Sant Cugat del Vallès, però no va ser fins al 2008 que a Manresa es va establir el primer pla de prevenció contra l'espècie. Encara no se n'havia vist cap cas a la ciutat fins aleshores, i va caldre esperar fins al 2009 per constatar fefaentment la primera picada.

La preocupació pel temut mosquit ha anat disminuint amb els anys, malgrat que la seva presència, en realitat, ha anat a l'alça des de llavors.

El 2009, els dos ambulatoris de l'ICS a Manresa van atendre 62 consultes per picades virulentes, tot i que no es va poder establir que totes fossin de mosquit tigre. El 2011, el departament de Salut de l'Ajuntament de Manresa va atendre 7 requeriments per actuar en espais on proliferava.

El mosquit tigre es reprodueix en cúmuls d'aigua, ja que aprofita els petits volums de líquid per pondre els ous. Per això el més efectiu per evitar la seva presència és eliminar els punts d'aigua estancada on pot dur a terme la reproducció.

El 2009 l'Ajuntament de Manresa va començar a reforçar les accions informatives i de prevenció de l'insecte després dels casos detectats, com la retirada de recipients d'aigua del cementiri, un dels focus de cria més forts de mosquit tigre en les poblacions urbanes, o tríptics per informar la població.

Malgrat que les fortes picades tornen cada estiu, l'alarma social actual no té res a veure amb la dels primers anys. Regió7 ha consultat el responsable del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, Eduard Marqués, que ha assegurat que «l'opinió pública ja no està tan espantada pel mosquit tigre, en els llocs on s'ha establert, la gent ja s'ha acostumat a viure amb ell».

Des del 2011, l'Ajuntament de Manresa va deixar de fer campa-nyes de conscienciació del mosquit tigre, tot i que va continuar duent a terme les accions per prevenir-ne la proliferació.

La Cerdanya, en alerta

Els municipis catalans on s'ha anat detectant la presència del mosquit no han parat de créixer des del 2004. Només del 2007 al 2009 es va passar de 55 a 119 localitats i el 2014 ja s'arribava a més de 300. El 2017, la xifra de municipis afectats escalava fins als 473. Al Bages, el mosquit tigre s'ha arribat a detectar en un total de 26 poblacions el 2018, mentre que el 2013 es trobava en 18 de la trentena de municipis de la comarca.

Tot i que a la zona on té més presència és a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb els anys ha arribat a molts altres territoris catalans. «La distribució segueix un patró», manté l'expert. El mosquit tigre s'escampa mitjançant el transport, principalment a través dels pneumàtics dels vehicles, que contenen humitats que permeten la seva proliferació. Com que molta gent de l'àrea metropolitana es desplaça cap a altres punts del país, s'ha propiciat que el mosquit també hi arribés. Aquesta és una de les vies principals per les quals l'espècie va arribar al Bages. Enguany, «se n'han detectat els primers casos al Ripollès i estem pendents de si pot arribar a la Cerdanya», sosté el tècnic.

Previsió a l'alça el 2018

El mosquit tigre apareix de primavera a tardor. Aquest any, les pluges continuades durant els últims mesos en punts concrets van disminuir la reproducció del mosquit tigre. «La pluja s'emportava les larves abans de poder-se reproduir», confirma l'expert.

Però en les últimes setmanes, arran de l'augment de temperatures, s'ha detectat una presència més alta del mosquit tigre arreu del territori català.

«No són unes dades per alarmar-se», però, segons la previsió, «sembla que enguany n'hi hagi d'haver més que el 2017», ha explicat l'especialista.